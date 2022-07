Rischia la vita dopo essere caduto dalla moto d'acqua, il salvataggio eroico in elicottero

Long Island, Stati Uniti. La polizia di New York ha salvato un uomo bloccato in mare dopo che la sua moto d'acqua si è ribaltata a causa delle acque agitate. Il NYPD Air Sea Rescue Team ha risposto a una chiamata dei servizi di emergenza ed è subito arrivato sul posto in elicottero. L'operazione di salvataggio è incredibile: grazie alla squadra di soccorso l'uomo in pericolo è stato portato in salvo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 18:12

