Il gatto bloccato su un albero è uno degli interventi dei pompieri più stereotipati nell’immaginario collettivo, ma fa parte dell’ordinamento dei Vigili del fuoco soccorrere gli animali in difficoltà. A recuperare il felino nel primo pomeriggio di oggi in via Piave, a Riese Pio X, ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, dopo che il veterinario aveva provveduto a sedare l’animale. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA