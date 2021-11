Rezza: "Aumento restrizioni in Germania dimostra necessità di ridurre circolazione virus"

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2021 "Come vediamo da quello che sta succedendo in altri Paesi d'Europa dove i tassi di copertura vaccinale sono bassi serve aumentare la copertura per ridurre l'impatto sugli ospedali. In Germania per questo motivo stanno aumentando i provvedimenti non medici in questo senso" così il Direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute durante la conferenza stampa di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 nella sede del Ministero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 20:40

