«Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax». Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, in un breve video postato su Facebook, in cui chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid, sulla scia di quanto suggerito dal prof. Matteo Bassetti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 14:34

