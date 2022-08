Renzi: Letta sfodera occhi di tigre e mi attacca. Crisanti? Io ho portato svolta su Covid con Draghi

"Ogni mattina Letta si alza e deve decidere come attaccarmi, la mattina sfodera gli occhi di tigre e mi attacca. Forse è rimasto al 2014. Io ho solo detto che la gestione di Crisanti era impostata sull'allarmismo. La differenza tra me è lui è che io ho portato Draghi, Figliuolo e la svolta. Se vuole chiarezza voti la commissione d'inchiesta sul Covid"; le parole di Renzi in un video sui social. / Twitter Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Agosto 2022, 20:50

