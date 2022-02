(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2022 Red Canzian posta un nuovo video sui social in cui rassicura sulla sua salute dopo il ricovero in ospedale: "Come vedete sto bene" dice nel video. / Facebook Red Canzian Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 20:00

