Re Carlo «abbandonato e tradito»: adesso i loro rapporti potrebbero peggiorare ulteriormente

Mentre in Inghilterra è iniziato il nuovo regno di Re Carlo III, il biografo Christopher Anderson ha preparato un nuovo libro prossimo all'uscita: "The King: The Life of Charles IIII" in cui verrà sicuramente approfondito anche il rapporto con i suoi figli e soprattutto con Harry, volato ormai in California con Meghan Markle.

Re Carlo «abbandonato e tradito»

Anderson, intervistato durante un podcast, ha spiegato che il rapporto del Re con la coppia è ai "minimi storici". Carlo proverebbe un forte senso di "tradimento" nei confronti di Harry e Meghan e per tutto ciò che è successo negli ultimi 3 anni. "Carlo ha sempre provato momenti di abbandono e penso che lo senta tutt'ora. Penso che si senta molto tradito dalla situazione e dalle critiche ricevute dai Sussex" ha aggiunto. Impossibile non ricordare l'intervista dei due rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, appena un anno dopo la loro uscita dalla famiglia reale. E le cose, ora, potrebbero peggiorare ulteriormente.

