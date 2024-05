Nuovo record per la Race for the cure a Roma che ha registrato 100mila iscritti. Partita da pochi minuti dalla Bocca della Verità con lo start del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onda rosa fa fatica a scorrere perché tutti vogliono salutare e fotografare il presidente che è ancora sul palco. Gli organizzatori chiedono ai partecipanti di scorrere per evitare problemi. Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA