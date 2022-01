Quirinale, Letta: "Finalmente il centrodestra è venuto su nostra linea"

(LaPresse) "Oggi per noi è un risultato molto importante perché il centrodestra è venuto sulla linea che da giorni e settimane stavamo dicendo". Così il segretario Pd parlando con i cronisti al termine dell'assemblea con i grandi elettori dem. "Sembravamo ai loro occhi die marziani nel chiedere un accordo su un nome super partes, istituzionale, non di parte. Per settimane ci hanno detto che questa non era la strada giusta e che loro volevano il candidato della loro parte. Oggi finalmente hanno capito che l'unica possibilità è' quella che fin dall'inizio avevamo detto", ha aggiunto Letta che ha poi concluso: "Da domani discuteremo delle modalità' migliori per far sì che il nostro Paese abbia una o un presidente della Repubblica all'altezza di Mattarella".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 23:43

