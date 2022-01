Quirinale, la gag social di Siffredi: "Mi candido a presidente della Repubblica"

(LaPresse) Spunta un nome d'arte tra i candidati a sostituire Sergio Mattarella al Quirinale. Si tratta di Rocco Siffredi che lancia un messaggio alla Nazione direttamente dal suo account Instagram. "Ragazzi colgo con immenso piacere la notizia che finalmente la Politica non è più quella cosa noiosa e triste a cui eravamo abituati, pertanto alla luce delle nuove aperture al mondo del Porno, del quale come sapete sono un affermato esponente, fatte dal Movimento 5 Stelle: annuncio ufficialmente la mia candidatura al ruolo di Presidente della Repubblica. In fondo è risaputo che ho fatto più bene al paese io che tutta la politica messa assieme", si legge nella caption a corredo del video in cui ricorda di aver ricevuto un voto nel 2013, durante la votazione che alla fine scelse Sergio Mattarella. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 15:49

