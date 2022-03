"Questo non è amore", lo spot della Polizia per l'8 marzo contro la violenza sulle donne

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2022 Lo spot della Polizia di Stato diffuso in occasione della Festa delle Donne dell'8 Marzo contro la violenza di genere. Ecco le indicazioni della Polizia per chi si trova in difficoltà: "Nella giornata internazionale dei diritti della donna, la Polizia di Stato compie un ulteriore passo di avvicinamento a tutte quelle vittime di violenza affinché prendano consapevolezza dell’importanza di denunciare gli abusi subiti. Da oggi è disponibile online una nuova sezione multilingue sul sito istituzionale www.poliziadistato.it dedicata alla violenza di genere. All’interno, suddivisi in 9 spazi tematici, è possibile trovare informazioni utili e consigli per prevenire e contrastare il fenomeno. L’obiettivo è far sì che le vittime di violenza possano sentirsi guidate nella scelta da compiere, spesso difficile e dolorosa, ma quanto mai necessaria". Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 12:48

