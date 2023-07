Vulcano erutta in Islanda: turisti attirati dallo spettacolo della natura nonostante i divieti

Una lingua di lava incandescente e un lungo pennacchio di fumo che si estende verso il mare: ecco come appare l'eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall ripresa dal satellite Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Ue. L'immagine è stata acquisita il giorno stesso in cui è iniziata l'eruzione, a seguito di un intenso sciame sismico registrato nella regione. Il sito dell'eruzione è una valle disabitata vicino al monte Litli-Hrútur, a circa 30 chilometri a sud-ovest della capitale, Reykjavik. Le autorità islandesi hanno avvertito turisti e cittadini, invitandoli a stare alla larga dal vulcano a causa delle emissioni di gas tossici. Mitigare i rischi e i pericoli derivanti dalle eruzioni è proprio uno degli obiettivi dei satelliti di Copernicus, che facilitano il monitoraggio dell'attività vulcanica in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 19:47

