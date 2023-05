L'acqua diventa verde fosforescente vicino al ponte di Rialto. Cosa sta succedendo a Venezia

A Venezia l'acqua del Canal Grande diventa fosforescente: l'acqua della laguna, infatti, si tinge di un verde fosforescente, e il fatto è accaduto stamani, domenica 28 maggio

Ancora non è chiaro come mai l'acqua del Canal Grande abbia ssunto questo colore, ma non è escluso che si tratti di una performance artistica o di una azione degli ambientalisti.

Sulla vicenda indaga la polizia.

Acqua fosforescente nel Canal Grande, nessuna rivendicazione

La chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa stamani sul Canal Grande di Venezia, all'altezza del Ponte di Rialto. A segnalarla, intorno alle 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la polizia locale.

Per la modalità dell'evento, il fatto ricalca le dimostrazioni avvenute in altre città da parte di militanti ambientalisti, ma a differenza di quelle non risulta alcuna rivendicazione.

