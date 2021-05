Vaccini Piemonte, a Torino maxischermo mostra dosi somministrate in tempo reale

Un maxischermo sul quale viene aggiornato in tempo reale il numero di vaccinazioni somministrate in tutto il Piemonte. Inaugurato in piazza Castello a Torino, rimarrà fino al termine della campagna vaccinale intorno alla fine di ottobre. Presenti per l'occasione il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'assessore alla Ricerca applicata Covid-19, Matteo Marnati, e gran parte della giunta. Sono oltre 40 gli esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e del giornalismo che hanno accolto la proposta della Regione a scendere in campo per promuovere la campagna di immunizzazione sul territorio. Il vaccino, sottolinea l'assessore Marnati, è l’unica arma per sconfiggere definitivamente il virus.

Il "Valentino" diventa un centro vaccinale “open hub” aperto ai cittadini di tutto il #Piemonte. L’accesso sarà riservato a specifiche categorie o fasce d’età #covid19 pic.twitter.com/bi6e7Ggxfs — regione piemonte (@regionepiemonte) May 28, 2021

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 08:41

