Una tempesta di sabbia colpisce Baghdad: decine di ricoveri

Sempre più frequenti a causa della siccità e desertificazione le tempeste di sabbia. Per il terzo giorno consecutivo una tempesta di sabbia ha colpito una parte dell’Iraq, tra cui la capitale Bagdad, riducendo la visibilità e provocando problemi respiratori per molte persone, soprattutto anziani che sono stati ricoverati in ospedale. Alla popolazione è stato consigliato di indossare maschere imbevute di acqua se devono avventurarsi all’aperto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 19:30

