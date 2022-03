(Adnkronos) - "Ora non spaventatemi ma vi faccio sentire ciò che sentono gli ucraini da 25 giorni". Il presidente ucraino Vlodimir Zelensky ha postato un video su Telegram in cui fa ascoltare per 20 secondi il suono delle sirene che da 25 giorni si sentono in Ucraina a causa dell'attacco russo al Paese. "L'avete sentita per soli 20 secondi, mentre noi la sentiamo da giorni, da settimane - ha aggiunto - I nostri cittadini appena la sentono portano gli anziani e bambini nei rifugi, nelle cantine per salvarsi, per sopravvivere alle bombe russe. Con il suono di queste sirene gli ucraini convivono, lavorano, salvano le vite, cercano di dormire, partoriscono bambini, muoiono. migliaia di persone sono morte a causa di questa guerra russa contro l'Ucraina. Vi prego di commemorare con un minuto di silenzio ogni persona morta per la nostra libertà".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 11:46

