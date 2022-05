Ucraina, vice comandante Azov: "Non mi sono arreso ai russi"

(LaPresse) Il vice comandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar, ha dichiarato di essere sul territorio dell'acciaieria Azovstal, così come altri vertici del battaglione. Parlando a Ukrainska Pravda, ha detto: "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il comando siamo sul territorio della centrale Azovstal. C'è un'operazione in corso, i dettagli della quale non annuncerò. Grazie a tutti nel mondo, grazie Ucraina. Ci vediamo".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 09:06

