Ucraina, soprano russa e ucraina cantano insieme per la pace a Montecitorio

Le voci della soprano russa Anna Koshkina e di quella ucraina Sofiia Chaika si intrecciano per la pace nell'Aula della Camera: la loro esibizione, con l'orchestra d'archi del Conservatorio Santa Cecilia di Roma diretta da Michelangelo Galeati, è stata questa mattina il momento clou della prima edizione del 2022 di Montecitorio a porte aperte, tradizionale appuntamento di visita dei cittadini, con duecento posti a disposizione andati esauriti in un'ora. Divisi in gruppi da 25, i visitatori sono stati accompagnati lungo un itinerario storico-artistico, visitando fra l'altro fra la Sala della Lupa, quella della Regina, e la Sala Aldo Moro, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana, nonché la Gioconda Torlonia che tanto ha fatto discutere gli esperti.

