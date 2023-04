Deragliamento treno merci a Firenze, ritardi di ore e cancellazioni a Roma Termini. Le immagini

Giornata da incubo per chi aveva in programma di prendere un treno oggi. La circolazione tra Firenze e Bologna è stata sospesa per ore dopo l'incidente ferroviario della scorsa notte nella stazione di Firenze Castello dove un carro del treno merci è uscito dai binari.

Ripristinata l'Alta velocità

È ripartita intorno alle 11:30 la circolazione dei treni Alta velocità a Firenze dopo il deragliamento del carro merci di questa notte a Firenze. Poco fa un convoglio Av è transitato all'altezza di Firenze Castello, sui binari liberi a fianco dove i tecnici Rfi stanno lavorando per rimuovere il carro deragliato. Rimane invece interrotta la circolazione dei treni regionali sulla linea Firenze-Prato.

