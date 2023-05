Tragedia sul lago Maggiore, battello turistico si ribalta: le ricerche dopo la tromba d'aria

Notte di ricerche per la tragedia sul Lago Maggiore. Il numero delle vittime sale a quattro, l'ultima recuperata nella primissima mattina di oggi, lunedì 29 maggio. Tutto per colpa del maltempo.

Un battello turistico, o house boat, infatti, si è ribaltato nel tardo pomeriggio di domenica quando l'imbarcazione, ormai, era vicina ad attraccare. Una tromba d'aria si è abbattuta sulle acque del lago, di fronte a Lisanza, nel comune di Sesto Calende. La barca di 16 metri è stata noleggiata da un gruppo di turisti (una comitiva composta da famiglie straniere), secondo le prime informazioni, stava partecipando ad un giro turistico e quindi a una festa di compleanno sul lago, quando all'improvviso il maltempo ha causato il ribaltamento dell'imbarcazione.

Maltempo in Lazio e Campania, oltre 700 interventi dei Vigili del Fuoco: stato d'emergenza a Valmontone, Tanagro straripato

Tromba d'aria a Valmontone, tetti divelti e seri danni alle abitazioni. Il comune: «Non uscite di casa»

🔴 #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

Battello turistico si ribalta per il maltempo

L'incidente, secondo quanto si è appreso finora, è avvenuto su una house-boat attorno alle 19. Ormai arrivata in prossimità del pontile, si è rovesciata. A bordo c'erano 24 persone: 22 passeggeri e due membri dell'equipaggio. Quattordici sono riusciti a mettersi in salvo nuotando fino alla riva e raggiungendo la spiaggia di Piccalunga, cinque nello stesso modo sono arrivate a Lisanza.

E, dopo una notte di ricerche, i morti recuperati finora sono quattro. Tutti i dispersi di ieri, dunque, sono stati recuperati e, purtroppo, nessuno ce l'ha fatta.

La comitiva di turisti è stata sorpresa dal maltempo che, in serata, si è abbattuto su tutto il Nord della Lombardia, tanto che anche all'aeroporto di Malpensa molti voli sono rimasti a terra a causa delle condizioni avverse.

Sul posto gli specialisti sono al lavoro dei vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del «Drago 150» e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre a 6 ambulanze, 4 auto mediche e un elisoccorso di Como.

Fontana: «Purtroppo ci sono dispersi»

«Diciannove persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse». Scriveva nella serata di ieri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili social.

«Rientrati troppo tardi»

Era almeno dalle 17 che il maltempo aveva iniziato a colpire la provincia di Varese provocando ritardi all’aeroporto di Malpensa e ulteriori problemi a imbarcazioni, specie di canottaggio e questa volta senza esito drammatico, nel lago di Varese. E adesso si indaga sul fatto che il battello sia rientrato troppo tardi, nonostante le condizioni meteo fossero già proibitive.

Le indagini sono condotte dal Comando provinciale dei carabinieri, che grazie alle testimonianza dei feriti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Voci concordi hanno narrato il rapido e impetuoso processo di rovesciamento della barca (qualcuno ha parlato di «una tromba d’aria»), ma la versione più importante e decisiva sarà quella dell’equipaggio.

La cronaca della tragedia sul lago Maggiore

Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria con la conseguenze che, da quanto si è appreso, si è ribaltata e inabissata.

I soccorsi sono rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità. Il dramma si è verificato sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende) verso le 19. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro insieme all'elicottero per cercarli. La barca ha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva.

Battello turistico si ribalta per una tromba d'aria: un morto e 4 dispersi sul Lago Maggiore a #Lisanza https://t.co/ZTxoCKcDEd — Leggo (@leggoit) May 28, 2023

Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 25 persone. Sul posto cono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. Sono stati trasportati in ospedale 3 persone in codice verde ad Angera (Varese) e 2 in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altri 15 sono stati soccorsi e assistiti sul posto. L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo vi erano un paio di componenti l'equipaggio.

La comitiva è stata sorpresa, come detto, dal violento maltempo che si è abbattuto sul Verbano. I passeggeri si sono trovati nelle gelide acque del Lago Maggiore: alcuni sono stati salvati da altre imbarcazioni, altri sono riusciti a raggiungere la terra a nuoto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA