Terremoto Turchia, gli attimi terribili della scossa in un video

Un terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito la Turchia poco dopo le 2 ora italiana. Tragico il bilancio: i morti sono centinaia.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma in Turchia ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Numerose scosse di assestamento hanno seguito, la prima, con la più forte, 11 minuti dopo, di magnitudo 6,7. Secondo la Bbc, a Dyarbakir, nel sudest del Paese, sarebbe crollato un centro commerciale. In Italia, la protezione civile ha emesso l'allerta tsunami per le coste orientali di Calabria, Puglia e Sicilia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 07:50

