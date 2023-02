Terremoto Turchia, il sismologo lo aveva previsto ben due anni fa: come ha fatto a saperlo

Il terremoto che ha colpito Siria e Turchia con un bilancio di quasi 4.400 morti ha sconvolto l'opinione pubblica di tutto il mondo.

Terremoto in Turchia, mamma e tre figli estratti dalle macerie dopo 28 ore. I morti sono quasi 5000, un italiano disperso

Terremoto in Turchia e Siria, un papà stringe il figlio morto avvolto in una coperta. L'immagine simbolo

Terremoto in Turchia, il castello di Gaziantep sbriciolato dalle scosse. La terribile foto prima e dopo il sisma

Il tragico evento

Il tragico evento ha dato avvio ad una corsa umanitaria per portare aiuti alle popolazioni colpite ma spunta uno scienziato che da due anni aveva fatto presente alla collettività che un’evenienza del genere era da mettere in conto. L'ultimo avvertimento, addirittura, era arrivato qualche giorno fa. Ecco in che maniera è riuscito a “prevedere” il terremoto.

