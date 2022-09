Taglio del nastro per l'inaugurazione, e il ponte viene giù: funzionari nel panico

Imbarazzo all'inaugurazione di un ponte nella Repubblica democratica del Congo. Al taglio del nastro, l'intera struttura è precipitata sotto al peso dei funzionari che lo stavano attraversando per il primmo passaggio ufficiale. Il video, diventato virale in rete, mostra la strana coincidenza per cui, proprio nel momento in cui il nastro rosso viene reciso, anche il ponticello cede: come se fosse il nastro a tenere tutto insieme.

Il piccolo ponte era stato costruito per aiutare la popolazione locale ad attraversare il fiume durante la stagione delle piogge, poiché quello precedente veniva sommerso di continuo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA