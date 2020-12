Sulle Dolomiti non nevicava così tanto dal 1990

Neve a Natale. E tanta! Dalle Dolomiti arriva un dato sorprendente: la quantità di neve fresca caduta in quota sulle Dolomiti venete, da ottobre ad oggi, è superiore ai 300 cm. A comunicarlo è l'Arpav, l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto che sottolinea come la montagna veneta è ben innevata e la copertura nevosa è generalmente continua già oltre i 1200 m di quota con più del 85% del territorio ricoperto da neve.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 18:42

