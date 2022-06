Von der Leyen: "Decisione su Ucraina, Moldova e Georgia segno di speranza"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 giugno 2022 "Questo è un vero giorno buono per l'Europa. Mi congratulo con tutti i presidenti. Questi Paesi sono sempre stati parte della famiglia europea e questa decisione di oggi conferma. Non ci può essere miglior segno di speranza per i cittadini di Ucraina, Moldova e Georgia in questi tempi così complicati"; le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA