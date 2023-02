(LaPresse) In corso lo sciopero del trasporto pubblico locale: in tutta Italia possibili disagi per chi deve spostarsi con bus, metro, tram e treni locali. La mobilitazione dura 24 ore, con la circolazione che è garantita nelle fasce che comprendono le ore di punta. In ogni città sono previsti orari di adesione diversi. La protesta indetta dall'Unione sindacale di base. Nelle immagini la situazione di Milano con metropolitane chiuse e grandi attese per i mezzi di superfice. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 12:22

