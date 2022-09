Russia, apre il fuoco in centro reclutamento militare: un ferito grave

Ust-Ilimsk, nella regione di Irkutsk in Siberia, ferendo gravemente un responsabile della mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. L'uomo successivamente è deceduto, secondo il sito di informazione Nexta Tv. Su Telegram il governatore della regione Igor Kobzev aveva fatto sapere: "Oggi si è verificata un'emergenza nella regione. A Ust-Ilimsk, un giovane ha sparato all'ufficio di arruolamento militare. Il commissario militare, Alexander Vladimirovich Eliseev, è in terapia intensiva in condizioni estremamente gravi. I medici stanno combattendo per la sua vita. L'assassino è stato immediatamente arrestato e sarà sicuramente punito", si legge nel messaggio di Kobzev. Nelle immagini diffuse da Nexta il momento dello sparo e l'uomo bloccato dai militari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA