Messina Denaro, dentro la casa di Rosalia: la sorella del boss arrestata

Dentro la casa di Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro.

I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo.

Un pizzino di Rosalia ha portato alla cattura del boss

È stato un appunto dettagliato sulle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro , scritto dalla sorella Rosalia e da lei nascosto nell' intercapedine di una sedia, a dare agli investigatori l'input che ha portato, il 16 gennaio scorso, all'arresto del capomafia. Il particolare emerge dall'inchiesta del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido che oggi ha all'arresto per associazione mafiosa di Rosalia Messina Denaro. Lo scritto è stato scoperto dai carabinieri del Ros il 6 dicembre scorso mentre piazzavano delle cimici nell'abitazione della donna.

Messina Denaro, da don Ciccio alla sorella Rosalia: la dynasty criminale della famiglia tra arresti e latitanze

La donna avrebbe aiutato per anni il fratello

Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la «cassa» della «famiglia» e la rete di trasmissione dei 'pizzinì, consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

«Rosalia si incontrava con Matteo»

«La progressione investigativa che ha condotto allo storico risultato della cattura dell' ultimo grande stragista è stato originato da uno scritto, improvvidamente custodito, sebbene abilmente occultato, proprio da Rosalia Messina Denaro . Il che dimostra che la donna era stata passo passo resa edotta dal latitante della scoperta della malattia e di tutti i successivi interventi chirurgici, avendo avuto probabilmente più volte occasioni per incontrarlo di persona e sincerarsi delle sue condizioni di salute». Si legge nella misura cautelare con cui il gip di Palermo ha disposto l'arresto di RosaliaMessina Denaro , sorella dell'ex latitante finita in cella oggi. Una parte del provvedimento è dedicata al racconto dei passaggi che hanno portato alla cattura del capo.

Chi è Rosalia, la maggiore delle quattro sorelle del boss

Rosalia detta Rosetta, la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro , è madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che, dal giorno del suo arresto, assiste il capomafia, e moglie di Filippo Guttadauro che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto 'ergastolo biancò. Il secondo figlio della donna, Francesco, nipote prediletto del padrino trapanese, sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa. L'operazione che ha portato all'arresto di Rosalia Messina Denaroè stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. La misura cautelare è stata disposta dal gip Alfredo Montalto. Sono in corso decisioni di perquisizioni in provincia di Trapani.

Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia: gestiva la cassa della famiglia e la rete di trasmissione dei “pizzini” https://t.co/Yttz8ABq7h — Leggo (@leggoit) March 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 12:32

