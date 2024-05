Roma, tassista rapinato da un uomo travestito da clown: il video choc

Ennesima rapina ai danni di un tassista. È successo questa notte in zona Pietralata-Tiburtino. Sono passate da poco le 3.30 quando una donna chiama il servizio taxi del 3570.

Cosa è successo

L’auto arriva a destinazione e carica la cliente, ma prima che il tassista metta in moto sale un uomo con la maschera da clown e un coltello. È un complice della donna che nel frattempo estrae una seconda arma. La vittima – come si vede dal video della webcam dell’auto che ha ripreso l’aggressione – consegna il portafoglio ai malviventi che poi scappano via. Immediato l’intervento della polizia che, grazie anche alla descrizione della coppia fornita dall’autista, è riuscita a rintracciare i due - entrambi italiani - che sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Oggi il processo per direttissima.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 11:41

