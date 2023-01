Roma, caos metro: servizio fermo tra Termini e Battistini

Metro interrotta e caos in pieno centro a Roma. Intorno alle 6.30 di questa mattina, martedì 24 gennaio, Atac ha annunciato di aver interrotto la circolazione tra la stazione Termini e Ottaviano, per eseguire un intervento tecnico: per i passeggeri è attivo un servizio di bus sostitutivi.

Metro interrotta, caos a Termini

L'interruzione ha scatenato la rabbia e il caos tra i pendolari, che si sono riversati in strada per accaparrarsi un posto sugli autobus. I bus sostitutivi della tratta da Termini a Ottaviano partono dal piazzale capolinea bus della stazione e fermano in via Orlando, in via Veneto, via Barberini, via Sardegna, piazzale Flaminio e viale Einaudi.





I tecnici ATAC stanno lavorando da stamattina alle 6 per risolvere un problema lungo la linea che ha determinato la parziale sospensione del servizio della Metro A, nel tratto fra Termini e Ottaviano. L'intervento tecnico è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Sarà cura di ATAC comunicare le previsioni di ripristino una volta accertata l’entità del danno elettrico. E’ stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere al massimo il disagio ai clienti

Per consentire la rimozione in sicurezza dell’interferenza elettrica che impedisce il regolare esercizio della linea A, la limitazione della tratta è stata temporaneamente estesa fra Termini e Battistini. Le operazioni si prevede possano concludersi per le 10.30 con la riattivazione della intera linea

#info #atac - metro A: aggiornamento. I tecnici stanno intervenendo e abbiamo interrotto la tratta Termini-Ottaviano. Circolazione attiva sulle tratte Termini-Anagnina e Ottaviano-Battistini. Abbiamo attivato bus sostitutivi #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

Martedì 24 Gennaio 2023

