Roma, crollo al Globe theatre, 13 persone coinvolte: i soccorsi

Crollo al Globe theatre, a Villa Borghese, a Roma e quindici ragazzi sono rimasti coinvolti e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, giunti sul posto con 4 squadre. Sono crollati parzialmente alcuni elementi strutturali: è accaduto alle 13:30 circa al termine di uno spettacolo per le scolaresche e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. A Villa Borghese sono presenti anche agenti della polizia di Stato e personale sanitario del 118.

D’Amato (Sanità Lazio): «Dieci feriti, due al Bambino Gesù»

Dopo il crollo al Globe Theatre di Roma, fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità, sono intervenute sul posto 7 automediche e un'ambulanza che hanno soccorso un totale di 10 feriti, 5 adulti e 5 ragazzi. I feriti si stanno trasportando, oltre che all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli, anche al San Giovanni, al Pertini e al Policlinico Umberto I.

«Dalle notizie appena apprese dall’Ares 118 dei ragazzi rimasti feriti in un parziale crollo al Globe Theatre, al momento due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli. Mi sto recando sul posto per un sopralluogo e per verificare la situazione dei soccorsi», dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Uno studente: «Un boato, poi le urla»

«È stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare». Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all'Adnkronos il momenti del crollo al Globe Theatre. «Questa mattina - spiega - eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c'erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Il Globe ha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all'uscita: sono rimaste solo le ringhiere». «Ho visto persone che sono cadute a terra e alcuni feriti che zoppicavano - ha detto - Poi sono arrivate le ambulanze e i camion dei pompieri».

Un cumulo di detriti - che i vigili del fuoco stanno rimuovendo - si è formato dopo il crollo di una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma. A quanto si apprende per fortuna non risultano dispersi e non ci sono feriti gravi. Al momento dell'incidente, a quanto si apprende, erano una ventina le persone presenti.

«La sala operativa del 112 ha reagito prontamente inviando sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze ordine. In tutto sarebbero tredici le persone coinvolte, che sono state prontamente prese in carico dai sanitari, alcuni di questi sono stati valutati sul posto». Lo ha detto capo della direzione regionale politiche soccorso pubblico e 112, Livio De Angelis.

Crollata parte della scalinata

A crollare è stata una parte della scalinata esterna del Gigi Proietti Globe theatre, all'interno di Villa Borghese, avvenuta nel momento in cui gli spettatori, gran parte giovani, stavano lasciando il teatro.

Il sindaco Gualtieri: « Sganciate le piastre della rampa, il Globe sarà chiuso »

«Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. Globe inagibile «Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso», ha aggiunto il sindaco.

