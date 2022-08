Sirene, fumo nero e i ‘caduti’ della guerra: flashmob al Colosseo per l’indipendenza Ucraina

(Agenzia Vista) Roma 24 agosto 2022 Nella giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina avvenuta il 24 agosto 1991, a Roma si è tenuta in via dei Fori Imperiali una manifestazione a sostegno del Paese e contro la guerra.

Davanti al Colosseo è andato poi in scena un flashmob con sirene d’allarme, fumo nero e giovani ragazzi a terra a simboleggiare i morti per la guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Sanna Marin e la foto di due donne in topless: «Mi scuso, ma sono umana: anche io ho bisogno di divertirmi»

Si è barricata in casa con la figlioletta con in mano un coltello. La donna, di origine ucraina, aveva problemi psicologici

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA