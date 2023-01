Rigopiano, 6 anni fa la valanga che uccise 29 persone: il maltempo e la neve non fermano la commemorazione con i parenti delle vittime

A causa del maltempo e della neve che sta cadendo fitta a Rigopiano, la cerimonia di questo pomeriggio in ricordo delle 29 vittime della valanga del 17 gennaio di sei anni fa, non si terrà più ai piedi dei resti del resort distrutto, ma nella chiesa parrocchiale di Farindola.

Mancano le condizioni di sicurezza

Le forze dell'ordine che presidiano la zona hanno spiegato che mancano le condizioni di sicurezza per salire fino alla zona dove si trova l'obelisco dell'hotel.

Il pullman dei parenti delle vittime che si era fermato dopo il centro abitato di Farindola è stato fatto tornare indietro. La messa è officiata nella chiesa di San Nicola Vescovo da don Luca.

Corone di fiori dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dal Governo e dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il sesto anniversario della tragedia dell'Hotel Rigopiano a Farindola (Pe). E poi rose bianche in chiesa, ai piedi dell'altare, una per ognuna delle 29 vittime, morte sepolte dalla neve travolte da una valanga. Presente, a Farindola (Pe) per la commemorazione, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA