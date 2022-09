Regina Elisabetta, centinaia di persone accampate a Londra per l'ultimo saluto

I prossimi quattro giorni e cinque notti saranno quelli del lungo addio del Regno Unito - e de mondo intero - alla regina Elisabetta . Nel pomeriggio il feretro della defunta sovrana verrà trasferito da Buckingham Palace , dove è rimasto per la notte, alla Westminster Hall , dove verrà allestita la camera ardente di quattro giorni. I principi William e Harry e il re Carlo III accompagneranno il corteo a piedi fino a Westminster.

In fila per 35 ore, ma c'è chi rischia di restare fuori

A Londra è previsto a partire da oggi l'arrivo di oltre 750mila persone che andranno a rendere l'ultimo omaggio alla sovrana scomparsa a Westminster Hall, dove per l'occasione è stata allestita un'imponente operazione di polizia. La camera ardente resterà aperta per 24 ore al giorno, e i sudditi sono pronti ad affrontare file che dureranno anche fino a 35 ore pur di porgere l'ultimo saluto a Elisabetta II. Ma nonostante la lunga fila, alcuni di loro vedranno vanifica l'attesa: secondo quanto calcolato dal Times, saranno solo 350 mila le persone che riusciranno ad arrivare davanti al feretro. E così le autorità sono pronte a chiudere la coda che si formerà (le previsioni dicono fino a 5 chilometri) quando capiranno che sarà impossibile raggiungere la meta per chi si appresta ad iniziarla.

L'arrivo a Buckingham Palace

Un assaggio ddi quello che avverrà a Londra a partire da oggi pomeriggio lo si è avuto nella serata di ieri, quando il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Buckingham Palace: sono state migliaia le persone che hanno percorso le 14 miglia del carro funebre scortandolo nel percorso dall'aeroporto Raf Northolt, nella zona ovest di Londra, fino al centro della capitale inglese. Un grande applauso si è levato quando il carro è passato davanti alla gente in attesa sotto la pioggia davanti alla residenza ufficiale della regina, per immortalare con i telefonini l'arrivo del feretro di Elisabetta a Buckingham Palace.

