Regina Elisabetta, il Trooping the Colour che apre la festa del Giubileo

Sono cominciati a Londra gli eventi ufficiali clou del Giubileo di Platino dei 70 anni di Elisabetta II sul trono. Preceduta all'alba dalla scenografica proiezione di ologrammi di immagini storiche della regina sulle celebri pietre del sito primitivo di Stonehenge (e ieri da una pioggia di decorazioni e onorificenze reali), la giornata di oggi si è aperta 10 locali (le 11 in Italia) con un'edizione speciale di Trooping the Colour, la grande parata militare, destinata a durare quasi tre ore, che si tiene abitualmente ogni anno per il festeggiamento pubblico del compleanno dell'ormai 96enne sovrana, dopo quello privato del 21 aprile, sua data di nascita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 13:00

