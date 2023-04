Pupo alla conquista del Kazakistan, quarta puntata: la visita al museo Pushkin

Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua quarta tappa. Pupo dopo aver assistito al panorama dal ponte di legno sul fiume Chagan, un affluente dell’Uralsk, ha fatto visita al museo Pushkin. Ecco cosa è successo nella nuova pillola.

Pupo al museo

Pupo fa visita al museo Pushkin di Uralsk, in Kazakistan, che nel 1833 fu la dimora del celebre scrittore e drammaturgo, considerato in Russia il padre della lingua moderna. Nonostante sia sabato, giorno di chiusura, Pupo riesce a visitare ugualmente il museo grazie alla complicità di Timur, “l’uomo che apre tutte le porte” come Gianni Morandi.

L'appuntamento con il prossimo episodio è fissato a giovedì 20 aprile sempre su Leggo.it con una nuova esilarante avventura di Pupo.

Pillola realizzata da Sebastiano Fernandez.

