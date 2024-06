Premierato, seduta sospesa in Senato: le opposizioni sventolano il Tricolore, la maggioranza intona l'inno di Mameli

I senatori delle opposizioni hanno sventolato in Aula del Senato il Tricolore e in risposta i senatori della maggioranza hanno intonato l'Inno di Mameli durante il voto degli emendamenti al premierato. La vicepresidente Licia Ronzulli ha sospeso la seduta. - Al termine di un intervento di Stefano Patuanelli in difesa della Costituzione, tutti i senatori delle opposizioni hanno estratto un tricolore esponendolo, mentre alcuni di essi sono scesi nell'emiciclo. Ronzulli non ha sospeso immediatamente la seduta ed ha ordinato ad alcuni parlamentari d'opposizione, come Pirondini e Sensi, di non riprendere col telefonino la scena, «altrimenti finiamo sui siti», ha affermato.

L'inno di Mameli

Nel frattempo al centro dell'emiciclo è iniziato un parapiglia allorché i commessi e il questore Antonio De Poli hanno iniziato a sottrarre le bandiere del Tricolore ai senatori.

Senato occupato

Tutte le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, in Aula, impedendo così la ripresa dei lavori e delle votazioni sul premierato. Lo riferiscono in Transatlantico i senatori delle stesse opposizioni. Il fatto che ad occupare i banchi del governo siano senatrici e non senatori mette in difficoltà i commessi nel dover intervenire con la forza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA