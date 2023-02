Milano, arrestato il terrore delle farmacie: 13 rapine in 18 giorni, la prima appena uscito dal carcere

Era l'incubo delle farmacie di Milano , con ben 13 rapine in 18 giorni (11 messe a segno, due solo tentate) e un bottino da oltre diecimila euro. La polizia ha ora fermato un 47enne italiano indiziato di rapina aggravata.

Agguato al tir carico della moda, autista legato e picchiato: bottino di tre milioni di euro

Trappola su una chat, 50enne attirato in un casolare e sequestrato: «Legato con nastro isolante, picchiato e rapinato»

Le rapine appena uscito dal carcere

Per le tredici rapine, commesse tra il 28 gennaio e il 15 febbraio 2023, gli agenti dell'ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine della questura di Milano avevano ravvisato una serialità, riconoscendo degli elementi comuni. L'uomo, descritto come un quarantenne alto circa 170 centimetri, presumibilmente armato di coltello e dalla carnagione scura, entrava all'interno dei negozi con il viso coperto. Si recava alla cassa e, dopo aver minacciato i dipendenti, prelevava l'incasso, prima di allontanarsi a piedi. Durante i colpi, metteva le mani in tasca, per far credere alle vittime di essere armato. Grazie agli approfondimenti degli agenti della sesta sezione della squadra mobile, si è giunti al 47enne, che era stato scarcerato il 27 gennaio scorso, proprio il giorno precedente alla prima rapina consumata.

La refurtiva

La mattina del 16 febbraio, i poliziotti della squadra mobile lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva in zona Città Studi. All'interno della stanza hanno trovato un coltello, quello che presumibilmente aveva indosso durante le rapine, e 240 euro in contanti. All'interno di alcuni borsoni, inoltre, gli agenti hanno trovato tutti gli indumenti indossati in occasione delle tredici rapine, riconosciuti in quanto ben visibili dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle farmacie. L'uomo, riconosciuto senza ombre di dubbio da due delle vittime, è stato condotto nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA