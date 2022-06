Polizia in via Bolla a Milano, Fontana: "Ho voluto ringraziare personalmente gli agenti"

(Agenzia Vista) Milano, 17 giugno 2022 “Ho voluto venire a ringraziarli personalmente, perché è grazie al loro lavoro che quotidianamente pongono in essere con grande determinazione che noi possiamo vivere ancora in una società che è rispettosa della legalità”. Le parole di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, giunto in Via Bolla in occasione del blitz della Polizia di Stato dopo la rissa del 10 giugno/Lombardia Notizie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA