Perdono la partita e devastano lo stadio: i tifosi scatenati stacccano i sedili e li lanciano

Staccano i sedili dai gradoni dello stadio e se le tirano. Non un gesto di fair play, ma scene brutte di quelle che non si vorrebbero vedere mai in nessuno stadio del mondo, quello tra i tifosi di cricket di Pakistan e Afghanistan, che si sono sfidate per l'accesso alla finale della Coppia d'Asia. Ebbene gli afghani hanno perso il match ed i supporters per far scemare la rabbia hanno deciso di prendersela contro la tifoseria avversaria, scagliando i seggiolini dello stadio. E lo stesso hanno iniziato a fare anche i tifosi del Pakistan come è stato ripreso da alcuni filmati diffusi su Twitter, per poi scatenare una rissa.

This fight going to be bigger #PAKvAFG continue pic.twitter.com/lTClu2HHE2 — Gems of E-lafda (@GemsofELafda) September 7, 2022

Rissa tra tifoserie

Il video del putiferio è stato condiviso su Twitter anche dall'ex-giocatore pachistano Shoaib Akhtar che ha scritto: «Questo è quello che stanno facendo i fan afghani. Questo è quello che hanno fatto in passato più volte. Questo è un gioco e dovrebbe esserlo giocato e preso con lo spirito giusto». A rispondergli Shafiq Stanikzai, ex-Ceo dell'Afghanistan Cricket Board: «non puoi controllare le emozioni della folla e tali incidenti sono accaduti nel mondo del cricket».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 12:03

