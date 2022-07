(Ostia, incendio a Castel Fusano: l'intervento dei Canadair. Video Mino Ippoliti)

L'incendio è scoppiato poco prima delle 17. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e divorato la struttura ricettiva “Roma Capitol Camping" a piazza di Castel Fusano vicino ad Ostia. Le casette di legno, presenti nel campeggio sono state completamente distrutte dal fuoco alimentato dal vento e dalla temperatura atmosferica che, oggi pomeriggio ha superato i quaranta gradi. In azione per spegnere l'incendio ci sono 4 elicotteri e due Canadair.

L'intervento per domare il rogo

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e del distaccamento del lido sono intervenuti per domare il rogo che ha interessato anche parte dell'area boschiva costituita da pini ad alto fusto.

Dai primi rilievi sembra che nel camping non fosse presente nessuno, perché l'intera area è dismessa e abbandonata da tempo. Sul posto anche la polizia, i carabinieri e i vigili urbani del Gruppo Mare.

