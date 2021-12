La Scala di Milano inaugura la sua stagione con l’opera di Giuseppe Verdi Macbeth, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Presenti all’evento istituzioni, vip e personaggi dello spettacolo. Alcune modelle hanno sorpreso per i look, diversi dal nero sobrio ed elegante, sfoggiando pizzi, strass e colori meno canonici come il verde o il bianco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 23:37

