Napoli, auto e motorini avvolti dalle fiamme: paura nel centro della movida del Vomero

Nella serata di sabato, 2 dicembre, intorno alle 23.30 è divampato un incendio nella zona del Vomero, a Napoli, e più precisamente all'angolo tra via Michele Kerbaker e via Alessandro Scarlatti, nei pressi di una farmacia. Le dinamiche non sono ancora chiare ma almeno due auto e diversi motorini sono stati avvolti dalle fiamme, come è possibile vedere grazie alle riprese dei passanti.



La vicenda

Secondo quanto riportato dai residenti, anche un negozio adiacente e una campana della raccolta differenziata sono stai interessati dall'incendio. Per quanto riguarda le cause, le indagini sono ancora in corso ma circolano teorie sull'esplosione di uno stereo o di un'auto elettrica.

In ogni caso, i vigili del fuoco sono presto intervenuti per domare le fiamme ma nel frattempo la zona si è presto riempita di curiosi che hanno finito per fare il "tifo" durante l'intervento. Gli addetti del comune nella mattinata di oggi, 3 dicembre, hanno delimitato la zona.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 15:15

