Ubriaco alla guida e circondato dal branco, scappa e investe cinque ragazzi: «Mi stavano minacciando» VIDEO

Un uomo che si trovava in compagnia della fidanzata, in centro a Milano, circondato e picchiato da un gruppo di giovani, è scappato a bordo della sua auto carambolando contro le auto parcheggiate e investendo cinque dei presunti aggressori. Nessuno è grave.

Cosa è successo

È accaduto intorno all'una della scorsa notte in via San Vito, zona Carrobbio. L'uomo ha riferito alla Polizia di essere stato minacciato e picchiato da una decina di ragazzi. I due sono scappati salendo sull'auto e lui è partito in modo scomposto, anche perché in stato di ebbrezza, impattando contro una decina di vetture e ferendo i cinque: si tratta di quattro ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 27, 24, 18, 19 e 23 anni.

L'uomo e la donna che hanno denunciato l'aggressione hanno entrambi 31 anni. Alla Polizia hanno raccontato di aver trovato il gruppo di giovani che bivaccava anche sopra la loro vettura e che per questo sarebbe nata una lite, durante la quale sarebbero stati accerchiati e lui malmenato. I ragazzi invece hanno negato queste circostanze, dicendo di essere scesi in strada per fermare l'automobilista che non riusciva a guidare e aveva sfasciato diverse vetture. Le condizioni dei giovani ricoverati non sarebbero gravi.

