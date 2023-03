Migranti, Giorgia Meloni: «Il mio governo ha salvato più persone, i dati smontano la propaganda»

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 «Noi siamo quelli che in rapporto agli sbarchi sono riusciti a salvare più persone, i dati smontano una certa propaganda», le parole di Giorgia Meloni in replica alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Migranti, Meloni: «Non attenderemo inermi il prossimo naufragio. Italia ha carte in regola per ruolo da protagonista in Ue»

<h2>Meloni: «Mai negata segnalazione Frontex su Cutro, basta Falsità»</h2>

«Il governo non ha mai negato la segnalazione di Frontex, abbiamo sempre detto che la segnalazione di Frontex era una segnalazione di polizia: era la segnalazione della presenza di una nave ma non della situazione di difficoltà della nave. Evidentemente è la vostra versione che non torna, non la nostra...». Basta «dire falsità», ha detto il premier Giorgia Meloni alla Camera.

