Matteo Messina Denaro, ritrovati gli storici occhiali da sole: cosa c'era a casa della madre (l'ultima prima della latitanza)

Gli storici occhiali da sole Ray Ban a goccia che indossava Matteo Messina Denaro da ragazzo, una bottiglia di champagne e il libro «Facce da mafiosi»: sono le ultime scoperte fatte dai carabinieri di Trapani nel corso di una perquisizione nella casa della famiglia del capomafia, in via Alberto Mario a Castelvetrano. Si tratta dell'ultima abitazione del boss prima dell'inizio della latitanza. Lì Messina Denaro viveva con la madre. In molte foto da giovane il padrino appare con gli occhiali da sole ritrovati.

