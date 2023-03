Meloni alla Cgil: «Ringrazio anche chi mi contesta, non sapevo che Ferragni fosse riferimento metalmeccanici»

Giorgia Meloni contestata al congresso della CGIL, che si è tenuto al Palacongressi di Rimini oggi venerdì 17 marzo. La premier, per sdrammatizzare, ha detto: «Ringrazio tutta la Cgil dell'invito. Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie: pensati sgradita. Slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica...».

Inizia così il discorso del presidente del Consiglio dopo avere fatto un ingresso pieno di contestazioni da parte dei delegati del sindacato.

Meloni: «Salario minimo? Non è una soluzione, chi ha governato prima ha impoverito italiani». Schlein: «Siete incapaci e approssimativi»

Giorgia Meloni intervistata da Le Iene sul massacro di Ponticelli: «Mi ha colpito. Studierò il caso»

Meloni e Salvini, che show al karaoke: cantano a squarciagola De André

Giorgia Meloni contestata

Il Premier Giorgia Meloni per rispondere alle contestazioni ha detto: «Il confronto è necessario e utile. Se questo è l'approccio ci sono ottime ragioni per confrontarci con la forza delle idee che ciascuno legittimamente rivendica». Prima che Meloni facesse il suo ingresso al Palacongressi di Rimini, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui diceva di aspettarsi un benvenuto tutt'altro che caloroso: «Non so cosa aspettarmi ma mi sembra giusto esserci».

Il commenti di Landini

Prima di presentare il Premier sul palco, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini è intervenuto: «Voglio solo dire due cose, stiamo per vivere un momento molto importante di questo congresso. Abbiamo scelto di fare un congresso aperto e di voler parlare con tutti, imparando anche ad ascoltare. L'ascolto è importante per noi e anche per chi ha idee diverse da nostre. Chiedere di ascoltare è chiedere anche di essere ascoltati».

Congresso nazionale della CGIL.

Il mio intervento in diretta. https://t.co/u9nEmYWQ4B — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA