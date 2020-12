Maxi-rissa al Pincio, si erano dati appuntamneto in centinaia senza mascherine a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 6 dicembre 2020 Centinaia di ragazzi si erano dati appuntamento al tramonto alla Terrazza del Pincio a Roma, per scontrarsi in una maxi rissa. Moltissimi senza mascherina, quasi tutti minorenni. Sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per disperdere l'assembramento. / Instagram Gossip Lazio Durata: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 11:13

