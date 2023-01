Matteo Messina Denaro, le intercettazioni dei fedelissimi: «Si trova nelle zone nostre»

Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Il boss di Cosa Nostra è stato fermato «nella clinica Maddalena a Palermo, dove da un anno si sottoponeva a terapie», dice il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto. Non ha opposto resistenza. Un epilogo che pochi mesi fa era stato anticipato da Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese, oggi 65enne, che per anni ha coperto la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano.

Matteo Messina Denaro, arrestato il boss latitante da 30 anni: era in cura in una clinica

Chi è il boss di Cosa Nostra: le stragi, Falcone e Borsellino, e quel bambino sciolto nell'acido

Cosa ha detto Baiardo

Salvatore Baiardo aveva parlato di Matteo Messina Denaro lo scorso novembre, intervistato nel corso della trasmissione "Non è l'arena" su La7. «Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino... che un Matteo Messina Denaro, che presumiamo sia molto malato, faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi per un arresto clamoroso? Così arrestando lui, possa uscire qualcuno che ha ergastolo ostativo senza che si faccia troppo clamore?», aveva detto. «Tutto potrebbe già essere programmato da tempo», ha aggiunto Baiardo. E alla domanda su trattative Stato-Mafia ancora vive, ha risposto: «Non sono mai finite». Ora che la sua "premonizione" si è avverata, la vicenda potrebbe assumere contorni inaspettati.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA