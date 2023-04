Aggrappato a un camion, l'ultimo folle video del marocchino che ha sparato al vigile

Un nuovo video in cui si vede Soufiane Boubagura, 28 anni, il marocchino che a Fara Vicentino ha sparato e ferito l'agente della Polizia locale Alto Vicentino, Alex Frusti, aggrappato a un camion. E' quello in possesso degli inquirenti in queste ore che stanno tentando di ricostruire la sparatoria al grido di "Allah akbar". Il video è stato girato da un automobilista a Breganze.

LE TESTIMONIANZE

E' successo tutto intorno alle 11 di ieri, lunedì 24 aprile, in un reticolo di arterie in cui i confini amministrativi sfumano per chilometri fra un incrocio e una rotatoria, fino a sfociare nella tragedia in via Crosara. Da qui le testimonianze rimbalzano sulla piazza social, con particolari linguistici che culminano in deduzioni religiose. Eddy Lobba: «Ho visto un ragazzo mussulmano con la pistola che sparava ai carabinieri e la risposta al fuoco da parte di loro. Urlava per strada "Allah akbar" da via Roma». Mauro Dal Bianco: «Anch'io ho visto la stessa cosa». Thomas Cortese: «È venuto anche verso di me, per fortuna ero con la mia cagnolona e ha cambiato direzione, urlava». Mirella De Paoli: «Visto anch'io, predicava in mezzo alla strada». Maurizio Dalla Costa: «Pensavo fosse in maschera...».

LA SPARATORIA

Invece no, non è una carnevalata fuori stagione, quella che va in scena nella zona industriale. Forse alterato dall'alcol, Soufine Boubagura, 30enne incensurato, proveniente da Scafati (Salerno) e domiciliato in zona, vaneggia e inveisce contro un papà e i suoi bambini in gelateria. I residenti chiamano il 112, sul posto arriva una pattuglia della compagnia di Thiene. Alex Frusti, istruttore del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino e referente per il Comune di Fara, è in servizio insieme a un collega e si ferma a supportare i carabinieri, dato che il taser non funziona. Il 30enne dà in escandescenze e, in quei concitati frangenti, riesce a impossessarsi della pistola d'ordinanza dell'appuntato, con cui inizia a sparare all'impazzata, arrivando a scaricare il caricatore. «Fermati», gli gridano le forze dell'ordine, mentre l'una dopo l'altra vengono esplose 15 pallottole. Due colpiscono il vigile urbano a un piede e al torace, perforandogli un polmone. L'altro carabiniere, il vice brigadiere, spara per difesa, un colpo che raggiunge alla testa Boubagura, che muore praticamente all'istante. Sul posto arriva la pm Cristina Carunchio con il medico legale, la strada viene chiusa fino a sera per i rilievi. Nel frattempo Frusti viene trasportato in ambulanza all'ospedale di Santorso, dov'è sottoposto a un delicato intervento dall'équipe guidata da Giuseppe Portale, direttore della Chirurgia generale. Il 41enne viene ricoverato nella Terapia intensiva in prognosi riservata.

